Финский производитель шин Nokian продал свой завод в России. Назван покупатель

"Nokian Tyres подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО "Татнефть". Ожидается, что цена покупки без долгов и денежных средств составит около 400 млн евро. На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса", - говорится в сообщении компании.

Совокупные инвестиции Nokian в российское предприятие до 2013 года составили более 530 млн евро. В 2021 году около 80% шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило 20% чистых продаж. В рамках выхода из российского бизнеса во втором квартале 2022 года Nokian Tyres получила 280,7 млн евро обесцененных активов.