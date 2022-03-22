ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фінський виробник шин Nokian Tyres вирішив залишитися в Росії

Новость на русском →
Гельсінкі, Вівторок 22 березня 2022 09:16
Фінський виробник шин Nokian Tyres вирішив залишитися в Росії Фото: Nokian Tyres вирішила залишитися в Росії (nokiantyres.ua)
Автор: Олександр Білоус

Фінська компанія Nokian Tyres заявила, що вирішила продовжити виробництво в Росії, щоб зберегти контроль над своїм місцевим заводом. Це сталося в той час, як багато компаній припиняють свою діяльність на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Продовжуючи експлуатацію заводу з виробництва легкових шин в Росії, ми хочемо переконатися, що завод буде управлятися і контролюватися Nokian Tyres і в майбутньому", - йдеться в заяві компанії.

Nokian Tyres заявила, що буде прагнути прискорити збільшення потужностей на своїх заводах у Фінляндії та США, а також шукати додаткові потужності в інших місцях.

Nokian Tyres-великий виробник шин для складних кліматичних умов. Завод з виробництва легкових і позашляхових шин під брендами Nokian Hakkapeliitta, Nokian Hakka, Nokian Nordman був відкритий у Всеволожську, Ленінградська область, восени 2005 року. Виробничі потужності заводу в Росії складають 14 млн шин на рік, інвестиції в завод перевищили 1 млрд євро. На російському підрозділі на кінець 1 кварталу 2021 року було зайнято 1550 співробітників.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро