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Фінський виробник шин Nokian оголосив про відхід з Росії

Фото: Nokian Tyres йде з Росії (moderntiredealer com)
Автор: Юлія Бойко

Фінський виробник шин Nokian Tyres починає контрольований вихід з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Повідомляється, що через війну в Україні та посилення санкцій Nokian більше не може продовжувати свою діяльність в Росії. Компанія негайно починає підготовку до виходу.

"В останні місяці ми стали свідками шокуючих подій в Україні. Ми з глибоким сумом стежимо за ситуацією і разом з усім міжнародним співтовариством беззастережно засуджуємо війну, яка заподіяла невимовні страждання стільком людям", - заявив президент і головний виконавчий директор Nokian Tyres Юкка Мойсіо.

Також повідомляється, що у компанії в Росії більше 1 600 співробітників. Російський бізнес є найбільшим, на РФ і Білорусь припадають активи на 400 млн євро.

Nokian Tyres працює в цій країні з 2005 року. У 2021 році близько 80% шин Nokian для легкових автомобілів було вироблено в Росії, а бізнес-напрямок "Росія і Азія" забезпечив близько 20% чистих продажів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський виробник спортивного одягу та екіпіровки Nike йде з Росії.

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Nokian TyresРосійська ФедераціяФинляндия