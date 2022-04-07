Фінські офіцери підтримують вступ країни до НАТО, - опитування

На фоні підготовки у Фінляндії рішення щодо подачі заявки на членство в НАТО в країні провели опитування Асоціації офіцерів, щоб дізнатися думку військових. Результат показав явну підтримку офіцерами ідею вступу до Альянсу - 91% схвалив ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Анкети були розіслані всім членам профспілки (близько 6 тисяч офіцерів), а відповідь була отримана від третини з них (приблизно 2200 осіб).

За даними фінської асоціації офіцерів, кількість відповідей типово для анкет, і результат в цілому відповідає думці фінських офіцерів.

До офіцерської профспілки входять майже всі офіцери Фінляндії.

Згідно з опитуванням, 90,9% виступає за вступ до НАТО - на думку респондентів, працездатність фінських солдатів скоро буде на критичному рівні.

Потрібно сказати, що в країні підтримка НАТО серед офіцерів помітно зросла за кілька місяців. Так, в опитуванні фінської асоціації офіцерів і MTV News, опублікованому в листопаді 2021 року близько 65% офіцерів висловилися за вступ до військового альянсу.

Але тепер близько третини респондентів визнають, що їхня позиція щодо НАТО за рік змінилася.

"У зв'язку з війною в Україні очікувалося, що підтримка вступу в НАТО зросте. У попередніх опитуваннях російська загроза розглядалася як найбільша загроза з усіх, тому зараз ситуація з членством в НАТО стає все більш популярною. Солдати, безумовно, думають більше про військові дії, ніж про політичне рішення", - коментує голова Асоціації офіцерів підполковник Вілле Війта.

Підтримка вступу до ЄС серед фінських офіцерів зросла до 91% (фото: yle.fi)