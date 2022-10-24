Финские ученые зафиксировали подводные взрывы вблизи "Северных потоков"

В финском заливе было зафиксировано четыре взрыва, произошедших в российских территориальных водах, примерно в 40 километрах юго-западнее Выборга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Ilta-Sanomat.
Уточняется, что это произошло 20 и 21 октября рядом с российскими Приморском и Выборгом. Сообщается также, что взрывы происходили с 12:35 до 18:32: в 12:35 зафиксировали толчок магнитудой 2,0, в 14:02 - магнитудой 1,5, в 17:54 - магнитудой 1,5, в 18:32 - магнитудой 1,4. Еще один взрыв был зарегистрирован в пятницу примерно в этом же районе в том же промежутке времени.
По данным автоматической системы измерений Института сейсмологии Хельсинского университета это взрывы или обрушение.
"Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения", - пояснил сейсмолог Яри Кортстрем.
Сеть сейсмических станций Хельсинского университета автоматически измеряет сейсмические события в Финляндии и ее окрестностях. Система обнаруживает очень малые взрывы. Причины взрывов обсуждаются. Кортстрем говорит, что в самых невинных случаях взрывы происходят из-за углубления или дноуглубления судоходного канала. Он говорит, что такие взрывы были зафиксированы и перед Вуосаари, например при углублении судоходного канала порта. Другой возможностью могут быть военные учения, когда, например, были взорваны глубинные бомбы или мины.
Финские измерительные станции также зафиксировали взрывы в трубах "Северных потоков" в конце сентября.
Напомним, что повреждение газопровода "Северный поток" из России в Европу вызвано мощными взрывами. Расследование, проведенное полицией Дании, подтвердило ранее сделанные выводы других стран.
Также немецкие следователи установили, что серия взрывов подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из России в Европу были диверсией. По словам официальных лиц, знакомых с расследованием, это совпадает с предварительными выводами Швеции.
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