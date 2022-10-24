Финские ученые зафиксировали подводные взрывы вблизи "Северных потоков"

Уточняется, что это произошло 20 и 21 октября рядом с российскими Приморском и Выборгом. Сообщается также, что взрывы происходили с 12:35 до 18:32: в 12:35 зафиксировали толчок магнитудой 2,0, в 14:02 - магнитудой 1,5, в 17:54 - магнитудой 1,5, в 18:32 - магнитудой 1,4. Еще один взрыв был зарегистрирован в пятницу примерно в этом же районе в том же промежутке времени.

По данным автоматической системы измерений Института сейсмологии Хельсинского университета это взрывы или обрушение.

"Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения", - пояснил сейсмолог Яри Кортстрем.

Сеть сейсмических станций Хельсинского университета автоматически измеряет сейсмические события в Финляндии и ее окрестностях. Система обнаруживает очень малые взрывы. Причины взрывов обсуждаются. Кортстрем говорит, что в самых невинных случаях взрывы происходят из-за углубления или дноуглубления судоходного канала. Он говорит, что такие взрывы были зафиксированы и перед Вуосаари, например при углублении судоходного канала порта. Другой возможностью могут быть военные учения, когда, например, были взорваны глубинные бомбы или мины.

Финские измерительные станции также зафиксировали взрывы в трубах "Северных потоков" в конце сентября.