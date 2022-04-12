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Фінська мережа громадського харчування Hesburger закриває ресторани в Росії

Фото: Фінська мережа громадського харчування Hesburger закриває ресторани в Росії (flickr.com/saulesmiestas)
Автор: Валерія Поліщук

Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger закриває всі ресторани в Росії. Заклади будуть закриті протягом квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Двері всіх власних ресторанів Hesburger будуть закриті в Росії в період з середини до кінця квітня. Місцевим підприємцям також було розіслано повідомлення про припинення роботи, що інформує їх про те, що двері ресторанів повинні бути негайно закриті", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що побоювання щодо безпеки персоналу та юридичні проблеми сповільнили графік закриття ресторанів.

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