Фінська мережа громадського харчування Hesburger закриває ресторани в Росії

Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger закриває всі ресторани в Росії. Заклади будуть закриті протягом квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"Двері всіх власних ресторанів Hesburger будуть закриті в Росії в період з середини до кінця квітня. Місцевим підприємцям також було розіслано повідомлення про припинення роботи, що інформує їх про те, що двері ресторанів повинні бути негайно закриті", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що побоювання щодо безпеки персоналу та юридичні проблеми сповільнили графік закриття ресторанів.
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