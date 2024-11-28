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В Финляндии построят завод по производству дронов для нужд Украины и ЕС

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Финляндии появится предприятие по производству беспилотников. Оно будет покрывать нужды в дронах Украины и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Summa Defence.

Основной целью нового завода является быстрое расширение производственных мощностей для беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине, а также запуск их серийного производства в Финляндии и Европе. Старт массового выпуска дронов намечен на первую половину 2025 года.

"Спрос на беспилотные технологии и производственные возможности высок. Дроны будут поставляться не только в Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО. Они станут важным элементом гражданских, оборонных и охранных систем", - отметил Юсси Холопайнен, генеральный директор Summa Defence Ltd.

Для реализации проекта Summa Defence создает дочернюю компанию Summa Drones Ltd, которая возглавит совместное предприятие с украинскими партнерами. Среди участников украинской стороны - компании Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Производство будет включать не только воздушные, но также наземные и морские беспилотники.

Создание завода в Финляндии рассматривается как стратегическая инвестиция, направленная на укрепление надежности поставок беспилотных систем как в Украине, так и на международной арене.

"Дроны уже доказали свою стратегическую значимость в Украине, играя ключевую роль в защите критической инфраструктуры, а также в спасательных операциях. Новое производство повысит устойчивость цепочек поставок", - добавил Холопайнен.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабной войны Украина существенно нарастила объемы оборонного производства, включая выпуск дронов, артиллерийских снарядов и другого вооружения.

В частности, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о масштабировании серийного производства ракет "Нептун". Их модернизировали, чтобы использовать на более далеких расстояниях.

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