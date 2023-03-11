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В Финляндии заявили об отсутствии обсуждений по передаче истребителей Hornet для Украины

Фото: президент Финляндии Саули Ниинистьо (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Вопрос передачи истребителей Hornet для Украины, о возможности чего сказала премьер-министр страны Санна Марин, не обсуждался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Саули Ниинистьо, которого цитирует Yle.

"Этот вопрос ни с кем не обсуждался", - коротко заявил Ниинистьо.

Вместе с тем об отсутствии обсуждений по передаче Украине самолетов сообщил и командующий Военно-воздушными силами Финляндии Юха-Пекка Керанен.

В комментарии изданию Helsingin Sanomat он отметил, что Финляндия не может отказаться от своих истребителей Hornet, пока не получит на смену F-35.

"Организация подготовки таких самолетов к использованию - это также непростая задача, состоящая из многих этапов и требующая больших инвестиций", - отметил военный.

В свою очередь глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен вообще сообщил каналу MTV Uutiset о том, что ему не известны намерения Санны Марин относительно истребителей и добавил, что в этих самолеты "Финляндия будет нуждаться еще много лет".

Напомним, вчера премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих истребителей Hornet. Она сказала, что обсуждение этого вопроса якобы "находится на очень ранней стадии и для этого нужно широкое международное сотрудничество".

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