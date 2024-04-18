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В Финляндии заявили, что собственность российских олигархов представляет угрозу безопасности страны.

Фото: в Финляндии заявили, что собственность российских олигархов представляет угрозу безопасности страны (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Российские олигархи, владеющие недвижимостью в Финляндии, могут сотрудничать с разведкой России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заєвение главы оборонного комитета парламента Финляндии Юкки Копра в интервью Ilta-Sanomat.

Как отметил Копра, россияне годами скупали разные виды собственности в Финляндии, что, по оценке финской контрразведки SUPO, может представлять угрозу безопасности страны. Ведь Россия использовала недвижимость в Украине для подобных целей в преддверии вторжения.

"Это было систематически. Они покупали и арендовали квартиры, дома, недвижимость. Когда началось вторжение, на месте находились люди в гражданском", - рассказал он.

Глава оборонного комитета финского парламента считает, что российским олигархам никто не указывает строить виллы или покупать недвижимость для диктатора Владимира Путина, но они могут делать это по собственной инициативе, якобы в качестве услуги режиму.

"Следует помнить, что если владельцем недвижимости является россиянин, достаточно телефонного звонка или письма от спецслужб, чтобы передать его государству, независимо от того, насколько благими намерениями руководствуется частный собственник. У них есть средства, чтобы очень быстро сменить российскую собственность за рубежом" ", - отметил Копра.

Он также прокомментировал информацию о российских дачах, расположенных на крупнейшем финском озере Сайма, куда, по слухам, несколько лет назад приезжал "на рыбалку" сам Путин.

Один из участков на берегу озера Сайма, по данным издания, еще в 2009 году приобрел давний друг Путина, судья Виктор Хмарин, построивший там летний дом и деревянную виллу.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Финляндии Александр Стубб считает маловероятным нападение России на его страну.

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