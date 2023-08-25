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В Финляндии задержали боевика из "Русича", который воевал на Донбассе

Фото: в Финляндии задержали россиянина, подозреваемого в террористических преступлениях на Донбассе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Полиция Финляндии задержала россиянина, подозреваемого в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Как сообщает издание, 36-летний мужчина подозревается в участии в террористической группировке в Луганской и Донецкой областях с июня 2014 года по август 2015 года. Украина обратилась с запросом о его экстрадиции.

Стоит отметить, что речь идет о командире ДШРГ "Русич" Яне Петровскому которого связывают с ЧВК "Вагнера".

Дело подозреваемого 25 августа рассмотрит окружной суд Ита-Уусимаа. Можно ли будет экстрадировать мужчину по запросу Украины, решат впоследствии.

По данным издания, на задержанного был наложен запрет на въезд в Финляндию.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Чехии был отменен оправдательный приговор россиянина Александра Франчетти. Его обвиняют в причастности к задержанию 11 человек во время оккупации Крыма в 2014 году.

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