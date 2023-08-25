В Финляндии задержали боевика из "Русича", который воевал на Донбассе

Как сообщает издание, 36-летний мужчина подозревается в участии в террористической группировке в Луганской и Донецкой областях с июня 2014 года по август 2015 года. Украина обратилась с запросом о его экстрадиции.

Стоит отметить, что речь идет о командире ДШРГ "Русич" Яне Петровскому которого связывают с ЧВК "Вагнера".

Дело подозреваемого 25 августа рассмотрит окружной суд Ита-Уусимаа. Можно ли будет экстрадировать мужчину по запросу Украины, решат впоследствии.

По данным издания, на задержанного был наложен запрет на въезд в Финляндию.