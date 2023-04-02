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В Финляндии заморозили средства российского центра науки и культуры, - СМИ

Фото: В Финляндии заморозили средства российского центра науки и культуры (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

Финское управление по взысканию долгов в связи с санкциями ЕС заморозило средства российского центра науки и культуры, расположенного в Хельсинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Соответствующее решение было одобрено еще 10 марта.

Как пишет издание Talouselämä, замороженные средства находятся на счету российского центра науки и культуры в банке Nordea.

Управление по взысканию долгов запретило банку передавать и выплачивать средства любому, кроме судебного пристава.

Напомним, Финляндия присоединится к международным усилиям по привлечению к ответственности властей РФ, что виновны в развязывании войны против Украины.

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