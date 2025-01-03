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В Финляндии суд поддержал задержание танкера "теневого флота", который повредил кабели

Иллюстративное фото: в Финляндии суд поддержал задержание танкера "теневого флота" РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Суд разрешил Финляндии удерживать танкер из "теневого флота" РФ, который повредил кабели в Балтийском море. Задержанное судно подозревают в причастности к инциденту с энергетическим кабелем и четырьмя кабелями связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Танкер Eagle S был задержан в конце декабря 2024 года. Во время исследования морского дна были найдены многочисленные следы, свидетельствующие о том, что судно тянуло свой якорь во время инцидента.

Сегодня Окружной суд Хельсинки отклонил ходатайство судоходной компании Caravella LLC из Соединенных Арабских Эмиратов о прекращении задержания танкера, согласно электронному ответу на запросы.

В частности, судно, которое плавает под флагом Островов Кука, было идентифицировано как часть так называемого "теневого флота", транспортирующего российские нефтепродукты.

Судно было задержано в порту на юге Финляндии, его подозревают в совершении тяжких преступлений, в частности за нанесение серьезного ущерба имуществу и вмешательство в системы связи.

Обрыв кабелей в Балтийском море

Недавно стало известно, что в Балтийском море были повреждены подводные кабели между Финляндией и Эстонией. После этого Финляндия задержала судно Eagle S, вероятно, это танкер "теневого флота" РФ, который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.

Позже мы писали, что Финляндия подозревает семерых членов экипажа судна в вандализме при отягчающих обстоятельствах. Им запретили выезжать из страны.

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Балтийское мореФинляндия