В Финляндии суд поддержал задержание танкера "теневого флота", который повредил кабели

Танкер Eagle S был задержан в конце декабря 2024 года. Во время исследования морского дна были найдены многочисленные следы, свидетельствующие о том, что судно тянуло свой якорь во время инцидента.

Сегодня Окружной суд Хельсинки отклонил ходатайство судоходной компании Caravella LLC из Соединенных Арабских Эмиратов о прекращении задержания танкера, согласно электронному ответу на запросы.

В частности, судно, которое плавает под флагом Островов Кука, было идентифицировано как часть так называемого "теневого флота", транспортирующего российские нефтепродукты.

Судно было задержано в порту на юге Финляндии, его подозревают в совершении тяжких преступлений, в частности за нанесение серьезного ущерба имуществу и вмешательство в системы связи.

Обрыв кабелей в Балтийском море

Недавно стало известно, что в Балтийском море были повреждены подводные кабели между Финляндией и Эстонией. После этого Финляндия задержала судно Eagle S, вероятно, это танкер "теневого флота" РФ, который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.