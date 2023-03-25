У Фінляндії невідомий напав на депутата парламенту за підтримку НАТО
Сьогодні, 25 березня, на станції метро у Гельсінкі невідомий напав на члена фінського парламенту Бена Зисковіча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За даними видання, Зисковіч чекав метро на платформі у Вуосаарі з двома членами своєї виборчої групи, коли до депутата підійшов чоловік, який поводився дуже агресивно.
"Чоловік почав кричати про НАТО, як він хотів би мене вбити та штовхнути під метро, яке було за моєю спиною. Після цього він вдарив мене рукою по обличчю, гіршого не сталося", - повідомив Зискович.
За словами депутата, чоловік не виглядав психічно неврівноваженим або нетверезим. Після скоєного чоловік зійшов з перону, а Зискович з очевидцями пішов за ним.
"Я кричав людям, щоб фотографували чоловіка, бо тоді думав, що він втече", - розповідає фінський депутат.
Надворі чоловік продовжував ображати Зисковича про юдаїзм. У якийсь момент чоловік підбіг до потерпілого і повалив його на землю. Після цього охоронці затримали чоловіка, а поліція взяла під варту. Під час падіння Зискович подряпав долоню, а також отримав подряпини на колінах.
Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön epäiltynä Itäkeskuksessa hieman ennen 12 tapahtuneesta pahoinpitelystä. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä pahoinpitelynä ja laittomana uhkauksena. #Poliisi #Helsinki— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) March 25, 2023
Керівник слідства Карі Мартикайнен підтвердив, що підозрюваним є 38-річний чоловік, який нині перебуває під вартою на час допиту.
"Після допиту підозрюваного, швидше за все, відпустять, якщо не з’ясується щось інше", - каже Мартікайнен.
Зискович каже, що за фактом інциденту подав кримінальну заяву. За його словами, зрозуміло, що вчинок був політично мотивованим і чоловік його впізнав.
Нагадаємо, днями президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.