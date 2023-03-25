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У Фінляндії невідомий напав на депутата парламенту за підтримку НАТО

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Фінляндія, Субота 25 березня 2023 19:14
У Фінляндії невідомий напав на депутата парламенту за підтримку НАТО Фото: член Парламенту Фінляндії Бен Зискович (flickr.com kokoomus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, на станції метро у Гельсінкі невідомий напав на члена фінського парламенту Бена Зисковіча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними видання, Зисковіч чекав метро на платформі у Вуосаарі з двома членами своєї виборчої групи, коли до депутата підійшов чоловік, який поводився дуже агресивно.

"Чоловік почав кричати про НАТО, як він хотів би мене вбити та штовхнути під метро, ​​яке було за моєю спиною. Після цього він вдарив мене рукою по обличчю, гіршого не сталося", - повідомив Зискович.

За словами депутата, чоловік не виглядав психічно неврівноваженим або нетверезим. Після скоєного чоловік зійшов з перону, а Зискович з очевидцями пішов за ним.

"Я кричав людям, щоб фотографували чоловіка, бо тоді думав, що він втече", - розповідає фінський депутат.

Надворі чоловік продовжував ображати Зисковича про юдаїзм. У якийсь момент чоловік підбіг до потерпілого і повалив його на землю. Після цього охоронці затримали чоловіка, а поліція взяла під варту. Під час падіння Зискович подряпав долоню, а також отримав подряпини на колінах.

Керівник слідства Карі Мартикайнен підтвердив, що підозрюваним є 38-річний чоловік, який нині перебуває під вартою на час допиту.

"Після допиту підозрюваного, швидше за все, відпустять, якщо не з’ясується щось інше", - каже Мартікайнен.

Зискович каже, що за фактом інциденту подав кримінальну заяву. За його словами, зрозуміло, що вчинок був політично мотивованим і чоловік його впізнав.

Нагадаємо, днями президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО.

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