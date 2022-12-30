В Финляндии назвали ожидаемые сроки вступления в НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна отвечает критериям членства в НАТО и рассказал, когда, по его мнению, она присоединится к Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE .

Кайкконен заявил, что в настоящее время для вступления в НАТО страна

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция уже готовы к вступлению в НАТО.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "совершенно уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс будет завершена в 2023 году.

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