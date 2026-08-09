RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Финляндии готовятся к возможной провокации РФ против НАТО с украинскими дронами

09:26 09.08.2026 Вс
2 мин
Россия может прибегнуть к методам КГБ, готовя новую провокацию
aimg Мария Науменко
Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)

Захваченные украинские дроны могут стать частью российской провокации против НАТО, поэтому Финляндия готовится к необычным сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Финляндии Антти Хякканена изданию IS .

По его словам, нельзя исключать, что Москва попытается осуществить эскалацию или провокацию в Балтийском регионе. Одной из возможных целей таких действий может стать ослабление политической, экономической и военной поддержки Украины со стороны союзников, а также проверка готовности НАТО.

Ранее лидеры Польши и стран Балтии предупреждали о возможном нападении, саботаже или провокации России в регионе. По данным литовской разведки, Москва может использовать захваченные в качестве военной добычи украинские дроны для инсценированной атаки.

Хякканен подчеркнул, что Финляндии необходимо сохранять бдительность. По его словам, страна должна готовиться не только к случаям со сбитыми с курса дронами, но и к более необычным событиям.

"Нам придется быть очень бдительными. Еще во времена холодной войны КГБ в России организовывало настолько причудливые операции, что, к сожалению, все возможно", - заявил министр.

Он отметил, что Финляндия должна постоянно оценивать работу разведки и сети датчиков, оборонные возможности и готовность страны.

Хякканен также заявил, что даже использование Россией украинских компонентов не позволит скрыть операцию под чужим флагом. В то же время он подчеркнул, что применение военной силы против НАТО стало бы серьезнейшим шагом, который Москва осознает.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что в ближайшие месяцы могут быть критическими для стран Балтии на фоне возможных угроз со стороны России.

По его словам, Польша активно готовится к разным сценариям и получает информацию о потенциальных угрозах от союзников. Туск призвал не паниковать, но не недооценивать ситуацию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БалтияЛитваФинляндияНАТОРоссийская Федерация