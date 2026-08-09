В Финляндии готовятся к возможной провокации РФ против НАТО с украинскими дронами

Захваченные украинские дроны могут стать частью российской провокации против НАТО, поэтому Финляндия готовится к необычным сценариям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Финляндии Антти Хякканена изданию IS .
По его словам, нельзя исключать, что Москва попытается осуществить эскалацию или провокацию в Балтийском регионе. Одной из возможных целей таких действий может стать ослабление политической, экономической и военной поддержки Украины со стороны союзников, а также проверка готовности НАТО.
Ранее лидеры Польши и стран Балтии предупреждали о возможном нападении, саботаже или провокации России в регионе. По данным литовской разведки, Москва может использовать захваченные в качестве военной добычи украинские дроны для инсценированной атаки.
Хякканен подчеркнул, что Финляндии необходимо сохранять бдительность. По его словам, страна должна готовиться не только к случаям со сбитыми с курса дронами, но и к более необычным событиям.
"Нам придется быть очень бдительными. Еще во времена холодной войны КГБ в России организовывало настолько причудливые операции, что, к сожалению, все возможно", - заявил министр.
Он отметил, что Финляндия должна постоянно оценивать работу разведки и сети датчиков, оборонные возможности и готовность страны.
Хякканен также заявил, что даже использование Россией украинских компонентов не позволит скрыть операцию под чужим флагом. В то же время он подчеркнул, что применение военной силы против НАТО стало бы серьезнейшим шагом, который Москва осознает.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что в ближайшие месяцы могут быть критическими для стран Балтии на фоне возможных угроз со стороны России.
По его словам, Польша активно готовится к разным сценариям и получает информацию о потенциальных угрозах от союзников. Туск призвал не паниковать, но не недооценивать ситуацию.