В Финляндии к пожизненному приговорили неонациста из "Русича"

Обвинение требовало для Тордена пожизненное заключение за пять военных преступлений, совершенных на востоке Украины в 2014-м, впрочем районный суд отклонил одно из них.

Суд признал, что неонацист был членом военной группировки "Русич", которая участвовала в вооруженном нападении на солдат батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области.

В то же время он отклонил обвинения в том, что Торден, как заместитель командира "Русича", руководил боевиками, когда 5 сентября 2014-го они организовали засаду на блокпосту, использовав украинский флаг. Тогда же во время обстрела были уничтожены грузовик и легковушка "Айдара", четырех бойцов ранили, еще 22 - погибли.

Боевик, в свою очередь, отрицает вину.

Отмечается, что это был первый случай, когда в суде Финляндии были выдвинуты обвинения в отношении подозреваемых в военных преступлениях во время войны в Украине.