В Финляндии к пожизненному приговорили неонациста из "Русича"

В Финляндии приговорили основателя и бывшего командира военной группировки "Русич" Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский, к пожизненному заключению за военные преступления во время войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Обвинение требовало для Тордена пожизненное заключение за пять военных преступлений, совершенных на востоке Украины в 2014-м, впрочем районный суд отклонил одно из них.
Суд признал, что неонацист был членом военной группировки "Русич", которая участвовала в вооруженном нападении на солдат батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области.
В то же время он отклонил обвинения в том, что Торден, как заместитель командира "Русича", руководил боевиками, когда 5 сентября 2014-го они организовали засаду на блокпосту, использовав украинский флаг. Тогда же во время обстрела были уничтожены грузовик и легковушка "Айдара", четырех бойцов ранили, еще 22 - погибли.
Боевик, в свою очередь, отрицает вину.
Отмечается, что это был первый случай, когда в суде Финляндии были выдвинуты обвинения в отношении подозреваемых в военных преступлениях во время войны в Украине.
Петровского задержали в Финляндии 20 июля 2023 года в аэропорту "Хельсинки-Вантаа". Офис генерального прокурора Украины сообщил о желании экстрадировать боевика, но получил отказ со стороны Верховного суда Финляндии. Петровский, в свою очередь, просил разрешения на экстрадицию в Российскую Федерацию (РФ).
Рассмотрение дел против неонациста в Финляндии началось еще в декабре 2024-го.
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