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Финляндия сможет высылать мигрантов, пересекающих ее границу с Россией

Иллюстративное фото: в Финляндии ужесточили контроль за мигрантами (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Парламент Финляндии поддержал закон, разрешающий пограничникам возвращать мигрантов, пересекающих границу с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парламент Финляндии.

Что предшествовало

На границе между Финляндией и Россией наблюдается рост мигрантов. Эта ситуация создает напряженность в отношениях между двумя странами и вызывает беспокойство по поводу безопасности и контроля границ.

В частности, Финляндия закрыла границу с РФ после того, как ряд мигрантов, пересек его, исчезли в неизвестном направлении. В частности, это были выходцы из Сомали и Ирака. По данным СМИ, наплыв мигрантов в границы Финляндии контролировался российскими силовиками. В частности, это организовали структуры, которые организовывали подобное границе Польши и Беларуси.

Реакция правительства Финляндии

В мае этого года на правительство страны предложило внести изменения в законодательство, позволяющие пограничникам блокировать въезд мигрантов с территории России. Одобрены изменения были 12 июля 2024 года.

Новый законопроект предоставит пограничным службам возможность блокировать пересечение границы из России, а также применять силу в случае необходимости. Однако это не касается детей и людей с ограниченными возможностями, чьи заявления об убежище Финляндия будет продолжать рассматривать.

Конфискация имущества россиян в Финляндии

Ранее министр юстиции Финляндии Лина Мэри поддержала идею конфискации имущества у россиян. По ее словам, правительство намерено упростить процесс конфискации принадлежащих россиянам квартир. Решение этого вопроса планируется в середине 2024 года.

А уже в июне этого года стало известно, что Финляндия изменит свое законодательство для того, чтобы иметь возможность конфисковать квартиры у россиян, не уплачивающих взносы. Завтра президент подпишет изменения в закон.

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