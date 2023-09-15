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Финляндия построила первый участок стены на границе с РФ

Фото: Финляндия построила первую часть стены на границе с РФ (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Финляндия ввела в эксплуатацию тестовый участок забора на границе с РФ возле города Иматра. Вдоль него к патрулированию приступила юго-восточная погранслужба страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Сообщается, что участок забора протяженностью 3 км должны протестировать, в то время как строительство остальной части забора продолжится. Заграждение представляет собой железное решетчатое полотно, закрытое сверху колючей проволокой.

К строительству тестового участка приступили в феврале. Забор оснащен системой ночного видения, прожекторами и динамиками на наиболее важных участках. Рядом с ограждением построена дорога для пограничных патрулей и ремонтных работ.

Вдоль восточной границы планируется построить заграждения совокупной протяженностью около 200 км, чтобы препятствовать незаконному пересечению границы. Подготовительные работы начнутся осенью, само строительство — зимой. По оценкам финских властей, строительство всего забора длинной 1300 км займет три-четыре года и обойдется в сотни миллионов евро.

Что предшествовало

В июле 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину парламент Финляндии принял закон о строительстве на границе высокой стены, которая бы препятствовала проникновению мигрантов, а также во избежание различных провокаций.

"Цель нового закона — улучшить оперативные возможности пограничников в реагировании на гибридные угрозы. Война в Украине сделала этот вопрос безотлагательным", - заявила Энн Иханус, старший советник министерства внутренних дел, после принятия закона.

 

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