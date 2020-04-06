Фінляндія може запустити чартери для сезонних працівників з України

Фінляндія у зв'язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу може запустити чартери для сезонних працівників з України. Про це повідомила старший спеціаліст Міністерства праці Фінляндії Лаура Перхеентупа, передає Delfi.

Видання пише, що фінські фермери вже зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили, а вартість продуктів харчування в країні зросте, якщо весняні польові роботи не проведуть в строк.

На сьогодні місцеве міністерство праці вивчає можливість організувати чартерні рейси для українських працівників. За словами Лаури Перхеентупа, вони повинні будуть пройти двотижневий карантин, перш ніж відправитися на ферми. Мова йде приблизно про 1500 працівників з третіх країн.

Крім того, влада має намір провести рекламну кампанію для залучення на ферми місцевих жителів з числа безробітних, а також студентів, школярів та біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що третина українців у Польщі втратили або обмежили роботу через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, за останніми даними, за кордоном п'ятеро українців померли в результаті зараження коронавірусом.