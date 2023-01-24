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Финляндия предложила взять тайм-аут в переговорах с Турцией по заявке на членство в НАТО

Фото: министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (instagram.com/pekka.haavisto)
Автор: Александр Белоус

В переговорах Финляндии и Швеции с Турцией необходим тайм-аут на несколько недель по поводу их заявки на вступление в военный альянс НАТО, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонное интервью Хаависто агентству Reuters.

"Необходим тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда уляжется пыль после сложившейся ситуации, поэтому пока не следует делать никаких выводов. Я думаю, что будет перерыв на пару недель", - сказал министр.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявку на вступление в Организацию Североатлантического договора после того, как Россия вторглась в Украину, и теперь им нужна поддержка всех нынешних государств-членов НАТО, чтобы стать членом Альянса.

Но Турция заявила, что Швеция, в частности, должна занять более четкую позицию в отношении тех, кого Анкара считает террористами: в основном это курдские боевики и группа, которую она обвиняет в попытке государственного переворота в Турции в 2016 году.

Хаависто сказал, что в понедельник он разговаривал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Конечно, они чувствуют давление со стороны предстоящих в середине мая выборов, и из-за этого дискуссия в Турции по понятным причинам обострилась во многих отношениях", - сказал Хаависто.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил, что президентские и парламентские выборы будут перенесены на месяц, на 14 мая.

Финляндия и Швеция неоднократно заявляли, что планируют присоединиться к альянсу одновременно, и Хаависто сказал, что не видит причин рассматривать вопрос о том, может ли Финляндия действовать в одиночку.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует рассчитывать на поддержку его страны после акции протеста у посольства Турции в Стокгольме в выходные дни, в ходе которой была сожжена копия Корана.

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