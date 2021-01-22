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Фінляндія відновила авіасполучення з Британією і ПАР, де знайшли мутації COVID

Автор: Роман Тверденко

Фінляндія вирішила відновити авіасполучення з Великобританією, Ірландією та Південною Африкою. У цих країнах знайшли випадки зараження мутованим коронавірусом.

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Про це повідомляє Traficom.

Зняття обмеженнь набирає чинності з 25 січня. Уряд прийшов до висновку, що посилені заходи в аеропортах країни сприяють безпечному пересуванню і перельотів, з-за чого немає необхідності обмежувати приліт громадян з цих країн.

У той же час, залишаються особливі умови для прибуття до Фінляндії з Британії, ПАР та Ірландії - самоізоляція на два тижні після прильоту або ж два негативних тесту на коронавірус, один з яких зроблений протягом 72 годин до польоту, а другий - протягом 72 годин після прибуття в країну.

Раніше повідомлялося, міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого у країні буде відновлено регулярне авіасполучення. Допуск польотів станеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

Також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що "британський" штам коронавіруса може бути більш смертоносним, ніж попередні його види. Про це свідчать оцінки вчених консультативної групи, які отримав уряд Британії.

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