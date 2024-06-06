Финляндия откинула возможность отправки своих военных в Украину

Финляндия продолжит оказывать помощь Украине, но не будет отправлять своих военных на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба, которого цитирует Yle.

Соответствующее заявление Стубб сделал во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Генсек также отметил, что Альянс не собирается отправлять войска в Украину.

Президент Финляндии подчеркнул, что у его страны нет планов по отправке войск на территорию Украины. Однако он добавил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину разными способами - финансово и военно.

"Но мы не изменили нашу линию и будем продолжать нашу поддержку", - сказал Стубб.