Финляндия выделила новый пакет военной помощи для Украины

Отмечается, что замена средств, вошедших в состав груза, оценивается Финляндией примерно в 25 млн евро.

К тому же, подготовка к следующему пакету помощи, который будет реализован после завершения года, уже ведется в оборонном ведомстве.

"Общая стоимость оборонных материалов, которые Финляндия поставила Украине, сейчас составляет 2,3 млрд евро. Этот пакет содержит, среди прочего, зимнее снаряжение для украинской армии. Финляндия является одним из сильнейших сторонников Украины, и эта линия не меняется", - заявил министр обороны Антти Хякканен.

Из оперативных соображений и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, детальное содержание, способ и график передачи помощи традиционно не оглашают.