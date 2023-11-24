Финляндия выделила Украине финансовую помощь: на что потратят деньги

Финляндия предоставит 3 млн евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Финляндии.
Финансирование поддерживает транспортировку зерна из Украины в страны, на ситуацию с продовольственной безопасностью которых влияют последствия российской агрессивной войны.
Часть средств будет направлена на разминирование украинской сельской местности, чтобы можно было восстановить сельскохозяйственное производство.
Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что поддерживая восстановление сельскохозяйственного сектора Украины в пострадавших от войны регионах, Финляндия способствует восстановлению продовольственной безопасности и экономической активности страны.
Отмечается, что Финляндия поддерживает разминирование в Украине. По оценкам, до трети сельскохозяйственных земель Украины загрязнены минами и снарядами, которые не разорвались. Тысячи ферм и сельских домохозяйств были вынуждены сократить или полностью остановить свою производственную деятельность.
Чтобы решить эту задачу, Всемирная продовольственная программа ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН запустили в Украине проект, который сочетает в себе разминирование, гуманитарную помощь и сотрудничество в целях развития.
Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной злости РФ.
Вчера сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение о дополнении проекта бюджета на 2024 год. Он включает в себя увеличение помощи для Украины.
Недавно Финляндия одобрила выделение Украине 20-го пакета военной помощи.
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