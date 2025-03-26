Финляндия уточнила условия отправки войск в Украину

"Я не вижу смысла в том, чтобы Финляндия направляла войска в Украину для наблюдения за начальным периодом прекращения огня", - сказал Стубб.

Но по словам Стубба, необходимо "оставить открытыми двери" для отправки войск в дальнейшем в рамках мирного процесса и операции с международным мандатом.

Стубб также считает, что отношения Финляндии и США укрепятся благодаря ледоколам, о которых просил президент США Дональд Трамп.

"Коалиция желающих"

В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о создании "Коалиции желающих", призванной обеспечить практическое воплощение мирного соглашения в Украине.

Недавно Стармер встретился с президентом Европейского Совета, председателем Еврокомиссии и лидерами Турции, Норвегии и Исландии. Он заявил, что Путин затягивает время и выдвигает новые условия для прекращения огня.

Стармер также рассказал о встрече военных в Постоянном объединенном штабе 20 марта и подчеркнул важность стратегического планирования для "Коалиции желающих".

Глава правительства представил военные подгруппы по наземному, морскому, воздушному и реконструктивному планированию, которые продолжат обсуждение на следующей неделе. Лидеры также обсудили необходимость опережать военные угрозы в Европе. Во время интенсивного трехдневного планирования Великобритания может рассмотреть передислокацию своих войск в поддержку Украины, а их место займут силы других стран.