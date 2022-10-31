Финляндия опровергла информацию о якобы контрабанде оружия, - МИД Украины

Посол Финляндии в Киеве и финская полиция не подтвердили информацию о якобы контрабанде украинского оружия в их страну.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.
Он заявил, что сразу после обнародования информации о якобы контрабанде украинского оружия украинское посольство в Хельсинки по поручению МИД обратилось в финскую полицию.
"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины. В ходе разговора сегодня посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную в финских СМИ информацию", - заявил Николенко.
Спикер МИД подчеркнул, что подобные вбросы - это российские информационные операции, направленные на то, чтобы посеять недоверие к Украине у западных партнеров.
"Цель такой российской информационной операции - вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов", - написал Николенко.
Он добавил, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования.
Отметим, что информация о "контраданде" появилась в интервью финскому изданию Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном. В нем утверждалось, что украинское оружие якобы было замечено в одной из финских байкерских банд. Министерство внутренних дел Украины заявляло, что эта информация - российский фейк.
Ранее РБК-Украина писала, что россияне приступили к информационно-психологической спецоперации, направленной на дискредитацию мобилизационной кампании в Украине. Среди сообщений, которые использовал враг, были призывы к мужчинам покинуть Украину, сообщения о больших потерях ВСУ, "инструкции" как избежать мобилизации и т.д.