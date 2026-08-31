Финляндия отменила пожизненное заключение неонацисту из "Русича"

Торден требовал полностью снять обвинения или снизить срок наказания, тогда как финский прокурор настаивал на его осуждении по пяти эпизодам военных преступлений.

Апелляционный суд установил, что Торден лично стрелял из пулемета по украинским военнослужащим во время засады в сентябре 2014 года против бойцов батальона "Айдар". Тогда оккупанты заманили защитников украинским флагом, в результате чего 22 бойца погибли, а еще четверо получили ранения.

В то же время, суд решил, что доказательств непосредственного расстрела украинцев именно Торденом или другими членами группы недостаточно. Суд также снял с него командирскую ответственность за эти действия. Кроме того, был отклонен эпизод о нанесении символа "Русича" на щеку пленника, поскольку рану признали поверхностной и такой, что не причинила длительных страданий.

Вина в других военных преступлениях

Несмотря на смягчение приговора, суд подтвердил вину Тордена в других военных преступлениях. В частности, речь идет об издевательствах над погибшими украинскими воинами.

Боевик сфотографировал командира группы "Русич" на фоне сильно обгоревшего тела погибшего украинского защитника и обнародовал этот снимок в социальных сетях. Кроме того, преступлением признали его публичные заявления в интернете о том, что группировка "Русич" принципиально не берет бойцов ВСУ в плен.

Предыстория дела и отказ в экстрадиции

Воислав Торден, известный ранее как Ян Петровский, с 2004 года проживал в Норвегии и участвовал в деятельности ультраправых организаций. В период с 2014 по 2015 он воевал против Украины на Донбассе, из-за чего украинские правоохранители объявили его в розыск по подозрению в создании террористической группы.

Группировку "Русич" связывают с ППК "Вагнер", а его наемников обвиняют в жестокости и пытках пленных. Сам Петровский находится под санкциями ЕС и США.