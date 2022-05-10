RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія і Швеція планують подати заявки в НАТО на початку наступного тижня, - ЗМІ

Фото: Фінляндія і Швеція можуть подати заявки в НАТО наступного тижня (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фінляндія і Швеція планують подати свої заявки в НАТО на початку наступного тижня. Очікується, що країни зроблять це одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Helsingin Sanomat.

За даними джерел видання, у Фінляндії та Швеції прагнуть одночасно подати заявки на вступ до НАТО. Якщо це неможливо, то країни направлять їх в максимально стислі терміни.

"Швидше за все, це відбудеться вже наступного тижня", - зазначає газета.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія та Швеція можуть подати заявки до НАТО у другій половині травня.

Зазначимо, у квітні уряди Фінляндії та Швеції заявили про намір подати заявки на вступ до НАТО. У відповідь на ці плани Росія пригрозила Гельсінкі і Стокгольму ядерною зброєю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияШвеціяНАТОВійна в Україні