Финляндия начала проверку в отношении боевика РФ, выдачи которого хочет Украина

По данным издания, заместитель генпрокурора Юкка Раппе, возможно, уже в ближайшие дни решит, будет ли начато именно расследование.

Отмечается, что решение будет принято на основе материалов, предоставленных украинскими властями. В них приводятся аргументы в пользу экстрадиции Тордена в Украину, а также обоснование того, почему мужчину подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Согласно финскому законодательству, вероятное преступление, совершенное за рубежом, может быть расследовано в Финляндии, если это целесообразно "в интересах следствия и осуществления правосудия".

Сейчас Торден находится в изоляторе временного содержания Пограничной охраны.

Торден занесен в санкционный список ЕС под своим прежним именем Ян Петровский, и ему запрещен въезд в Финляндию. Он, однако, сменил имя и сумел въехать в Финляндию по новым документам.

Задержание Тордена (Петровского) в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его. Воислав Торден (Ян Петровский) является лидером и командиром русского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Торден воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

В конце августа стало известно, что Торден попросил экстрадировать его в РФ.

Вчера мы сообщили, что Верховный суд Финляндии отказал в запросе Украины по поводу экстрадиции военного преступника РФ "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", неонациста Воислава Тордена (Яна Петровского) и приказал его уволить".

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