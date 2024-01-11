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Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Предварительно, границы будут закрыты до 11 февраля.

Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Национальная безопасность является важнейшим вопросом для Финляндии", - заявила она, объясняя принятое решение. 

При этом министр добавила, что причины решения о закрытии границы остаются неизменными, и изменения ситуации не предвидится.

Закрытие границы Финляндии с РФ

30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.

9 января в СМИ появилась информация, что Финляндия может продлить закрытие границы с Россией.

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ФинляндияГраница с РФ