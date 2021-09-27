RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Фінляндія поскаржилась на активізацію спецслужб Росії в країні

Автор: Сергій Пишкін

Фінляндія повідомила про активність розвідки Росії та Китаю. Іноземні держави проявляють інтерес до політичних рішень країни та до її відносин з НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що розвідка Китаю та Росії зацікавлена в значущих політичних рішеннях Фінляндії, в її відносинах з НАТО, а також в питаннях арктичної території та сфери кібербезпеки.

"На ситуації позначається погіршення відносин між державами. У цих умовах особливо авторитарні держави відчувають необхідність в розвідувальній інформації. За нашими оцінками, в Фінляндії триває широкомасштабна діяльність іноземних розвідок. Фінляндія цікавить, головним чином, Китай і Росію”, - заявив голова SUPO Антті Пелттарі.

Пелттарі також додав, що в Фінляндії зацікавлена й розвідка інших невеликих країн, однак вони сконцентровані лише на вихідцях з країни.

Фінляндія, зі свого боку, занепокоєна саме кіберзлочинністю, оскільки зловмисники можуть, наприклад, паралізувати роботу комунальних служб й лікарень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияРосійська Федерація