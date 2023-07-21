Финляндия лишила консульство РФ права пользоваться дачей на острове Какскерта

Мэр финского города Турку Минна Арве лишила генеральное консульство России права на бесплатную эксплуатацию летнего коттеджа на острове Какскерта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
По словам Арве, письмо о расторжении договора об использовании дачи будет направлено россиянам немедленно. Отмечается, что город Турку до сих пор оплачивал арендную плату коттеджа, которая составляла около 10 тысяч евро в год.
По данным финской газеты Helsingin Sanomat, сотрудники российского консульства пользовались им для отдыха бесплатно в течение десятилетий. Сообщается, что он был построен в 1970-х годах.
Отношение Финляндии и РФ после вторжения в Украину
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия решила ввести новые ограничения на въезд для граждан России, которые коснутся бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.
Финляндия еще в прошлом году запретила "необязательные поездки" россиян в страну. При этом власти активно выступают за усиление ограничений.
Также Финляндия недавно отозвала согласие на работу генерального консульства России в городе Турку. Это является ответной мерой на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
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