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Финляндия лишила консульство РФ права пользоваться дачей на острове Какскерта

Фото: Финляндия лишила консульство РФ права пользоваться дачей возле Турку (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Мэр финского города Турку Минна Арве лишила генеральное консульство России права на бесплатную эксплуатацию летнего коттеджа на острове Какскерта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По словам Арве, письмо о расторжении договора об использовании дачи будет направлено россиянам немедленно. Отмечается, что город Турку до сих пор оплачивал арендную плату коттеджа, которая составляла около 10 тысяч евро в год.

По данным финской газеты Helsingin Sanomat, сотрудники российского консульства пользовались им для отдыха бесплатно в течение десятилетий. Сообщается, что он был построен в 1970-х годах.

Отношение Финляндии и РФ после вторжения в Украину

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия решила ввести новые ограничения на въезд для граждан России, которые коснутся бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.

Финляндия еще в прошлом году запретила "необязательные поездки" россиян в страну. При этом власти активно выступают за усиление ограничений.

Также Финляндия недавно отозвала согласие на работу генерального консульства России в городе Турку. Это является ответной мерой на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

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