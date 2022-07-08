Фінляндія побудує на кордоні з Росією високу стіну, щоб захиститися від мігрантів

Гельсінкі побоюється, що Москва може використовувати міграцію для чинення політичного тиску на країну. Передбачається, що довжина прикордонних загороджень на східному кордоні країни складе 1300 км.

"Мета нового закону - покращити оперативні можливості прикордонників у реагуванні на гібридні загрози. Війна в Україні зробила це питання невідкладним", - сказала Енн Іханус, старший радник Міністерства внутрішніх справ.

Новий закон також дозволяє закривати пункти перетину кордону і концентрувати осіб, які шукають притулку, в певних пунктах в разі великомасштабної спроби перетину кордону.

В цей час кордони Фінляндії захищені в основному легкими дерев'яними парканами, призначеними для запобігання бродяжництва худоби.