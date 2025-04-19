Финляндия поставила гриф "секретно" на экспорт оружия: больше всего поставок - в Украину

Финляндия засекретила информацию об экспорте оружия. Одной из стран, запросивших неразглашение, является Израиль. Часто секретные поставки оружия осуществляются в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle .

"С 2000 по 2020 год не было ни одного решения о выдаче экспортной лицензии, требующего засекречивания", – сказал эксперт Центра исследований мира и конфликтов Кари Паасонен.

Согласно журналистскому расследованию Yle, первая засекреченная экспортная лицензия была предоставлена в июне 2021 года. С тех пор выдано 19 засекреченных экспортных лицензий для восьми стран.

По информации Yle, одной из стран, запросивших секретность, является Израиль. Наиболее часто тайные поставки оружия осуществляются в Украину.

Министерство обороны объясняет новую практику изменившейся ситуацией в области глобальной безопасности.

Ранее Финляндия экспортировала за рубеж бронетранспортеры и системы защиты от БПЛА.

"Экспорт оружия - это политическое решение. Почти вся информация о нем поступает от властей. Если власти делятся информацией меньше, то у граждан оказывается меньше возможностей оценивать действия руководителей государства", – отмечает Паасонен.