Финляндия поставила гриф "секретно" на экспорт оружия: больше всего поставок - в Украину
Финляндия засекретила информацию об экспорте оружия. Одной из стран, запросивших неразглашение, является Израиль. Часто секретные поставки оружия осуществляются в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.
"С 2000 по 2020 год не было ни одного решения о выдаче экспортной лицензии, требующего засекречивания", – сказал эксперт Центра исследований мира и конфликтов Кари Паасонен.
Согласно журналистскому расследованию Yle, первая засекреченная экспортная лицензия была предоставлена в июне 2021 года. С тех пор выдано 19 засекреченных экспортных лицензий для восьми стран.
По информации Yle, одной из стран, запросивших секретность, является Израиль. Наиболее часто тайные поставки оружия осуществляются в Украину.
Министерство обороны объясняет новую практику изменившейся ситуацией в области глобальной безопасности.
Ранее Финляндия экспортировала за рубеж бронетранспортеры и системы защиты от БПЛА.
"Экспорт оружия - это политическое решение. Почти вся информация о нем поступает от властей. Если власти делятся информацией меньше, то у граждан оказывается меньше возможностей оценивать действия руководителей государства", – отмечает Паасонен.
Напомним, ранее глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Европейский союз должен получить от США "дорожную карту" о том, как действовать, в случае вывода американских войск с европейского континента.
Хяккянен отметил, что "четкая дорожная карта" необходима, чтобы у Российской Федерации "не осталось ни одного окна возможностей попробовать что-то сделать", а планы Штатов должны координироваться с инициативами ЕС по усилению оборонного потенциала блока.
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