Финляндия ужесточила визовые требования

Ужесточение требований к визам вводятся с января этого года.

В заявлении финского внешнеполитического ведомства говорится, что теперь для краткосрочного пребывания путешественник должен иметь 50 евро в день, проведенный в Финляндии, вместо предыдущих 30 евро.

"Это требование к капиталу применяется к поездкам продолжительностью менее 90 дней", - говорится в сообщении.

Такое новшество объясняется ростом стоимости жизни в Финляндии.

Кроме того, с 1 января страна начинает применять статью 14.4 Визового кодекса Европейского Союза, позволяющую ввести обязательства по содержанию и проживанию.

"После этого тот факт, что гражданин Финляндии или лицо, проживающее в Финляндии с видом на жительство, берет на себя обязательство финансировать поездку заявителя на визу, может быть принято во внимание при рассмотрении визы", - рассказали в МИД.

Также в финском министерстве добавили, что лицо, приглашающее путешественника, должно заполнить форму обязательств по содержанию "как приложение к визовому заявлению".

Разрешения на проживание беженцам из Украины

Ранее сообщалось, что в январе прошлого года Иммиграционная служба Финляндии объявила, что все разрешения на проживание, предоставленные украинцам для временной защиты, будут автоматически продлены до 4 марта 2024 года.

Также в ведомстве тогда отметили, что карточки вида на жительство, выданные для временной защиты, могут быть использованы для подтверждения законного пребывания украинцев в Финляндии и предоставления права на работу.