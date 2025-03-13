Финляндия пообещала еще один пакет помощи Украине: что передадут

Финляндия анонсировала 28-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 200 млн евро (217 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянена, которого цитирует ведомство.
Как отметил Хяккянен, во время встречи с главой Министерства обороны Украины Рустема Умерова, содержание пакета не раскрывается, но он точно будет включать артиллерийские боеприпасы, в которых сегодня большая потребность.
Глава ведомства добавил, что в Финляндии "существует широкая политическая поддержка и национальное единодушие в вопросе помощи Украине".
"Также ценно, что нам удалось совместить поддержку Украины с укреплением внутренней безопасности поставок через программу промышленной поддержки", - отметил он.
Во время встречи министров также был подписан Меморандум о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества между оборонными ведомствами стран.
С начала полномасштабной войны Финляндия активно оказывает помощь Украине в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Военная поддержка предусматривает вооружение, боеприпасы, технику и подготовку украинских бойцов.
Недавно Финляндия объявила о предоставлении 36,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине.
Также сегодня, 13 марта, в Киев с визитом прибыла глава Министерства внутренних дел (МВД) Финляндии Мари Рантанен.
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