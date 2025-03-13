Финляндия пообещала еще один пакет помощи Украине: что передадут

Как отметил Хяккянен, во время встречи с главой Министерства обороны Украины Рустема Умерова, содержание пакета не раскрывается, но он точно будет включать артиллерийские боеприпасы, в которых сегодня большая потребность.

Глава ведомства добавил, что в Финляндии "существует широкая политическая поддержка и национальное единодушие в вопросе помощи Украине".

"Также ценно, что нам удалось совместить поддержку Украины с укреплением внутренней безопасности поставок через программу промышленной поддержки", - отметил он.

Во время встречи министров также был подписан Меморандум о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества между оборонными ведомствами стран.