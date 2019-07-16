Фінляндія підняла винищувачі для ідентифікації літаків РФ над Балтикою

Винищувачі Військово-повітряних сил Фінляндії Hornet було піднято в повітря для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем у понеділок, 15 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фінських ВПС у Twitter.

"Винищувачі F/A-18 Hornet 15 липня піднялися для ідентифікації російських Ту-160, А-50 і Су-35 над Фінською затокою і північною частиною Балтійського моря", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як уточнили в прес-службі ВВС Фінляндії, кордон країни російські літаки не порушили.

"Порушення повітряного кордону не було", - йдеться в повідомленні.

У фінських ВПС також зазначили, що Hornet "виконували оперативні дії", розвиваючи при цьому високі швидкості.

Фото: російські літаки над Балтійським морем

Нагадаємо, на початку червня США заявили, що у Філіппінському морі американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалой".

Росіяни, своєю чергою, стверджували, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським протичовновим кораблем "Адмірал Виноградов" класу "Удалой", а потім раптово змінив напрямок і пройшов лише за 50 метрів від нього.