Фінляндія планує ввести нові візи для росіян, які виступають проти війни

За його словами, в першу чергу нова віза буде призначена для активістів, дисидентів, правозахисників і журналістів незалежних видань. Вона дозволить в'їхати в країну в пошуках притулку і надалі отримати посвідку на проживання.

При цьому Хаавісто зазначив, що віза не буде видаватися абсолютно всім бажаючим у світі отримати притулок, але її будуть вводити ситуативно, як, наприклад, зараз - на тлі війни в Україні.

"Кожна ситуація буде розглядатися в кожному конкретному випадку. Гуманітарна віза буде використовуватися тільки в окремих випадках", - підкреслив Хаавісто.