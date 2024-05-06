Финляндия повышает боеготовность из-за возможного вторжения РФ

Финляндия успешно проверила свою способность управлять военной экономикой и начала хранить военное оборудование за пределами своих границ. Поскольку Хельсинки готовятся к возможному противостоянию с все более агрессивной Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Генерал-лейтенант Микко Хейсканен, заместитель начальника штаба по вооружениям и логистике финских вооруженных сил, что Финляндия недавно проверила более 1000 соглашений, заключенных с частными компаниями на производство оборудования или оказание услуг на время войны.
"Мы должны быть готовы к долгосрочному кризису... Мы активировали некоторые из них, проверили все соглашения, проверили закупки не только боеприпасов, но и других материалов. Мы проверяем планы и готовность наших стратегических партнеров", - заявил он.
Он отметил, что запасов основных видов топлива и зерна хватит как минимум на шесть месяцев, а воздушных убежищ - на все население страны. Почти треть взрослого населения - резервисты, что дает стране с населением всего 5,6 млн человек одну из самых больших армий в Европе и самое большое количество артиллерии.
"Это в нашей ДНК. Россия уважает силу. Сила состоит как из воли, так и из возможностей. Воля есть. Воля народа к защите страны, наверное, самая высокая в мире. Потенциал - материальная база - находится на достойном доверия уровне. На создание такого потенциала уходят годы. Вы не сможете сделать это за год или два", - добавил Хейсканен.
Он не стал вдаваться в подробности, но в качестве примера сказал, что текстильной компании можно в кратчайшие сроки отдать приказ о производстве пуленепробиваемых жилетов или других предметов для защиты войск в бою.
В начале 2024 года информационное пространство стало наполнено сообщениями о возможной подготовке России к агрессии против стран НАТО.
В частности, немецкие СМИ сообщили о начале подготовки к возможному нападению России. В качестве доказательств приводились некие военные маневры и передвижения войск, не имеющие точного подтверждения.
Реакция стран НАТО на эти сообщения была неоднозначной. Представители Министерства обороны Литвы заявили, что не видят прямой угрозы нападения со стороны России. Их аргумент: Россия полностью поглощена войной в Украине и не имеет ресурсов для открытия нового фронта.
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