Финляндия передает Украине новейшие образцы своего оружия, - генерал

Финляндия в рамках военной помощи передает Украине не только старое оружие, но и новейшие образцы своего вооружения.
Об этом заявил начальник вооружения Сил обороны Финляндии, генерал-майор Микко Хейсканен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Хейсканен,
Финляндия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения в РФ. В частности, страна выделила более 20 пакетов военной помощи украинской армии. Один из последних пакетов, среди прочего, включал системы ПВО и боеприпасы.
Также Финляндия заключила двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной. Подписанный президентами двух государств документ охватывает политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности, а также поддержку реформ и восстановления Украины.
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