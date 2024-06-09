Финляндия передает Украине новейшие образцы своего оружия, - генерал

Финляндия и помощь Украине

Финляндия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения в РФ. В частности, страна выделила более 20 пакетов военной помощи украинской армии. Один из последних пакетов, среди прочего, включал системы ПВО и боеприпасы.

Также Финляндия заключила двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной. Подписанный президентами двух государств документ охватывает политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности, а также поддержку реформ и восстановления Украины.

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