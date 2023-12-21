Финляндия обнародовала план по восстановлению Украины после войны

Обнародованный в четверг документ посвящен возможностям участия финских компаний и предпосылкам их деятельности, а также видам финансирования, поддержки и консультаций, которые могут получить компании Финляндии за участие в восстановлении Украины.

Соответствующий план подготовило МИД Финляндии на основе правительственной программы в тесном сотрудничестве с другими центральными органами власти и бизнесом.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что Финляндия твердо намерена поддерживать Украину и ее восстановление, в частности путем создания и улучшения предпосылок для работы финских компаний в нашем государстве.

Детали документа

В первой части плана представлен ряд финансовых решений, которые будут способствовать исследованию рынка, торговле и инвестициям в Украине.

"Наиболее значимые практические меры финансирования включают предоставление возможности экспортного финансирования в Украину путем компенсации кредитных убытков, понесенных национальным экспортно-кредитным агентством Finnvera", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, капитал национального фонда сотрудничества в целях развития Finnfund будет увеличен на 25 миллионов евро, что "позволит осуществлять инвестиции в частный сектор Украины".

В плане также есть предложение о создании нового смешанного кредитного инструмента - Украинского инвестиционного фонда, что позволит реализовать проекты на сумму 50 миллионов евро в 2025–2026 годах.

В финском МИД объясняют, что консультативные услуги для компаний будут улучшены и станут понятнее, а также будут предприняты усилия по укреплению ресурсного обеспечения сторон, предоставляющих эти услуги в Финляндии и Украине.

По словам министра внешней торговли и развития Вилле Тавио, Финляндия хочет поддержать участие и доступ отечественных компаний к восстановлению Украины.

"Это включает в себя инвестиции в сотни миллиардов евро, для которых у нас есть достаточно необходимых знаний", - подчеркнул он.

Работа над второй частью плана

Также в министерстве рассказали, что вторая часть плана будет посвящена более широкому участию центрального правительства и заинтересованных сторон в восстановлении. Ее намерены завершить в следующем году.

Основное внимание будет сосредоточено на использовании сотрудничества в целях развития и гуманитарных ассигнований.

Помощь Финляндии для Украины

В МИД Финляндии подтвердили намерение страны продолжить поддержку Украины "столько, сколько потребуется". По данным ведомства, с февраля 2022 года общий объем помощи составит 2,2 миллиарда евро. Речь идет в основном о поддержке военной техники, сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи.

Также Финляндия продолжает долгосрочное сотрудничество с Украиной в сфере образования, энергетики и верховенства закона.

Ранее сегодня в Минобороны Финляндии объявили о предоставлении Украине больше военной помощи, и рассказали о 21-й поставке.