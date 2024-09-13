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Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины на 118 млн евро

Фото: министр обороны Финляндии Антти Хаккянен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Финляндии Александр Стубб принял решение о поставке дополнительного оборонного оборудования Украине по предложению правительства. Это уже 25-я поставка военной техники от Хельсинки.

Стоимость новой партии оценивается примерно в 118 миллионов евро, а общая сумма военной помощи, предоставленной Финляндией с начала войны, достигла 2,3 миллиарда евро.

"Военная ситуация в Украине остается серьезной. Финляндия, как и обещала, продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание партнерам - не сдаваться", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. 

Подробности о содержании, сроках и способах доставки помощи не раскрываются из соображений безопасности.

Поддержка Украины от Финляндии

С начала полномасштабного вторжения Финляндия активно поддерживает Украину в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах.

В апреле президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Хельсинки и углубление сотрудничества между двумя странами.

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