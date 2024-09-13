Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины на 118 млн евро

Поддержка Украины от Финляндии

С начала полномасштабного вторжения Финляндия активно поддерживает Украину в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах.

В апреле президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Хельсинки и углубление сотрудничества между двумя странами.

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