Финляндия ограничила движение самолетов и суден в Финском заливе из-за атаки Украины по РФ
В субботу утром, 4 июля, Финляндия вводила временные ограничения на авиасообщение и движение судов в восточной части Финского залива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Как пишет издание, после 5 утра было закрыто авиасообщение, а позже и морское движение. Зоны ограничений действовали в района города Котка.
В пресс-службе Оборонительных сил Финляндии пояснили, что ограничения связаны с военными действиями Украины пролив России. В частности, причиной стали удары дронами.
"Истребители наблюдают в Котке все утро. Силы обороны подтверждают усиленное воздушное патрулирование в районе", - писало Yle.
По данным сил обороны страны, на финской территории дроны не обнаружили, а ограничительные меры имели чисто превентивный характер.
Уже в утром в 09:18 все ограничения были сняты. Также Yle отметило, что в последний раз авиасообщение ограничивали в четверг.
Что предшествовало
Напомним, этим утром россияне жаловались, что в Санкт-Петербурге было слышно серии взрывов. Как оказалось, на город летели дроны. После громких звуков в районе нефтяного терминала и портовой инфраструктуры возник пожар.
Позже президент Украины Владимир Зеленский и пресс-служба Сил специальных операций ВСУ подтвердили, что была атакована портовая нефтяная инфраструктура, которая зарабатывает деньги для российской войны.
Помимо этого, был нанесен удар по пункту базирования "Кронштадт" в Ленинградской области. Расстояния от Украины - более 850 км.