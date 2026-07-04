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Финляндия ограничила движение самолетов и суден в Финском заливе из-за атаки Украины по РФ

16:28 04.07.2026 Сб
2 мин
Были ли дроны на территории Финляндии?
aimg Эдуард Ткач
Финляндия ограничила движение самолетов и суден в Финском заливе из-за атаки Украины по РФ Фото: ограничения имели превентивный характер (24tv)
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В субботу утром, 4 июля, Финляндия вводила временные ограничения на авиасообщение и движение судов в восточной части Финского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как пишет издание, после 5 утра было закрыто авиасообщение, а позже и морское движение. Зоны ограничений действовали в района города Котка.

В пресс-службе Оборонительных сил Финляндии пояснили, что ограничения связаны с военными действиями Украины пролив России. В частности, причиной стали удары дронами.

"Истребители наблюдают в Котке все утро. Силы обороны подтверждают усиленное воздушное патрулирование в районе", - писало Yle.

По данным сил обороны страны, на финской территории дроны не обнаружили, а ограничительные меры имели чисто превентивный характер.

Уже в утром в 09:18 все ограничения были сняты. Также Yle отметило, что в последний раз авиасообщение ограничивали в четверг.

Что предшествовало

Напомним, этим утром россияне жаловались, что в Санкт-Петербурге было слышно серии взрывов. Как оказалось, на город летели дроны. После громких звуков в районе нефтяного терминала и портовой инфраструктуры возник пожар.

Позже президент Украины Владимир Зеленский и пресс-служба Сил специальных операций ВСУ подтвердили, что была атакована портовая нефтяная инфраструктура, которая зарабатывает деньги для российской войны.

Помимо этого, был нанесен удар по пункту базирования "Кронштадт" в Ленинградской области. Расстояния от Украины - более 850 км.

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