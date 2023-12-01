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Финляндия будет обучать граждан правилам соблюдения санкций против РФ

Финляндия, Пятница 01 декабря 2023 21:25
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Финляндия будет обучать граждан правилам соблюдения санкций против РФ Архивное фото: министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Финляндии решило опубликовать курс по санкциям против РФ. Он поможет гражданам эффективнее придерживаться введенных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.

"Санкции ЕС против России беспрецедентно большие, что создает проблемы для многих операторов в практической реализации санкций. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять", - сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Министр надеется, что вводный курс по санкциям поможет людям правильно применять санкции.

Что известно о курсе

В МИД уточнили, что в курсе рассматриваются основы санкций и способы их соблюдения.

"Многие фундаментальные положения, такие как концепции фондов и экономических ресурсов, замораживание средств и принципы запретов на экспорт и импорт, повторяются в различных санкционных режимах", - говорится в сообщении.

В курсе на примерах освещаются положения о санкциях, особенно те, которые связаны с крупными санкциями против России. Он включает специальный раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, и практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти.

Руководитель группы по санкциям Министерства иностранных дел Пиа Сариваара отметил, что основная ответственность за соблюдение санкций и принятие решений в санкционных вопросах всегда лежит на самом человеке или юридическом лице.

12-й пакет санкций ЕС против России

Напомним, 15 ноября Еврокомиссия подала Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры относительно более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обходу санкций ЕС.

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