Финляндия будет обучать граждан правилам соблюдения санкций против РФ
Правительство Финляндии решило опубликовать курс по санкциям против РФ. Он поможет гражданам эффективнее придерживаться введенных ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.
"Санкции ЕС против России беспрецедентно большие, что создает проблемы для многих операторов в практической реализации санкций. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять", - сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Министр надеется, что вводный курс по санкциям поможет людям правильно применять санкции.
Что известно о курсе
В МИД уточнили, что в курсе рассматриваются основы санкций и способы их соблюдения.
"Многие фундаментальные положения, такие как концепции фондов и экономических ресурсов, замораживание средств и принципы запретов на экспорт и импорт, повторяются в различных санкционных режимах", - говорится в сообщении.
В курсе на примерах освещаются положения о санкциях, особенно те, которые связаны с крупными санкциями против России. Он включает специальный раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, и практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти.
Руководитель группы по санкциям Министерства иностранных дел Пиа Сариваара отметил, что основная ответственность за соблюдение санкций и принятие решений в санкционных вопросах всегда лежит на самом человеке или юридическом лице.
12-й пакет санкций ЕС против России
Напомним, 15 ноября Еврокомиссия подала Совету ЕС предложения по 12-му пакету санкций против России. Предлагается ввести ограничительные меры относительно более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также ЕС предлагает вести новые запреты на импорт и экспорт, в том числе на российские алмазы, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обходу санкций ЕС.
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