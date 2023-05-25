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Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине

Фото: Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Финляндия направила новый пакет военной помощи нашей стране на сумму 109 млн евро (116,9 млн долларов). Президент Саули Нийнисте принял соответствующее предложение правительства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

Отмечается, что пакет военной помощи будет включать, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия и дальше будет поддерживать нашу страну вместе с международными партнерами.

"Из оперативных соображений и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, никаких дополнительных деталей относительно точного содержания, способа и времени доставки не разглашаются", - добавляет пресс-служба.

Военная помощь Финляндии

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Финляндия предоставила нашим воинам шестнадцать пакетов военной помощи. Общая стоимость всей помощи составляет 1,1 миллиарда евро (1,18 миллиарда долларов).

Также следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский недавно посетил Финляндию, чтобы обсудить поддержку страны накануне контрнаступления ВСУ.

Агентство раскрывало все подробности поездки лидера Украины в страну.

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