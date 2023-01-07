RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия предоставит Украине танки Leopard 2 в случае одобрения решения в Европе

Фото: Финляндия готова предоставить Украине танки Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Финляндия также должна передать Украине боевые танки Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.

Об этом заявил глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен, передает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutis.

По его словам, каждая европейская страна должна в какой-то мере участвовать в помощи Украине с вооружением.

"Если Европа станет давать танки Украине на дюйм шире, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", - отметил Хаккянен.

Он также обратил внимание, что многие европейские страны имеют больше возможностей по обеспечению бронетехникой, чем Финляндия.

Решение о поставках в Украину танков Bradley от США, боевых машин пехоты Marder от Германии, а также боевых легких бронированных машин от Франции Хаккянен называет очень важным.

Обратим внимание, что в связи с соглашением по экспорту вооружений ни одна другая страна не может предоставить Украине танки Leopard, если Германия этого не одобрит, при этом Берлин не спешит одобрить предоставление этой техники.

Напомним, 5 января в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot. При этом лидер США подтвердил намерение передать ВСУ БМП Bradley.

При этом ранее в правительстве Германии не поддерживали инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныФинляндияВоенная помощьВойна России против Украины