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Пограничники Frontex продолжат патрулировать границу Финляндии и РФ, - СМИ

Четверг 25 января 2024 07:25
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Пограничники Frontex продолжат патрулировать границу Финляндии и РФ, - СМИ Фото: пограничники Frontex будут патрулировать границу Финляндии и РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пограничная служба Финляндии договорилась с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex о продолжении кадровой и технической поддержки в патрулировании восточной границы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

С конца ноября в Финляндии работают 50 пограничников и других сотрудников Frontex, которые помогают финским пограничникам патрулировать границу с Россией. Из них около трети останутся в Финляндии по крайней мере до лета.

По данным Пограничной службы, как минимум на ранних этапах персонал будет распределен между подразделениями погранохраны Юго-Восточной Финляндии, Северной Карелии и Кайнуу.

Закрытие границы Финляндии с Россией

Напомним, 30 ноября 2023 года власти Финляндии закрыли все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в страну.

13 декабря правительство возобновило работу двух КПП, но уже через несколько дней снова полностью их закрыло из-за новой волны мигрантов.

11 января правительство Финляндии решило продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Предварительно границы будут закрыты до 11 февраля.

После этого Пограничная служба Финляндии также решила построить большее количество временных заграждений для предотвращения нелегального пересечения границы. Временные заграждения строят из специальной проволоки стандарта НАТО.

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