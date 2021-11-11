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Фінляндія хоче дозволити працівникам бачити зарплати колег: що це означає

Автор: Марія Кучерявець

У Фінляндії планують розробити новий закон, який дозволятиме працівникам бачити суми заробітних плат колег. Це, на думку влади, дозволить уникнути гендерної дискримінації та зрівняти зарплати чоловіків та жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну ініціативу висунула лівоцентристська п'ятипартійна коаліція прем'єр-міністра Санни Марін.

"Що займає центральне місце в урядовій програмі, то це усунення необґрунтованих розривів в оплаті праці. Тепер до них відноситимуться більш суворо", - йдетя в повідомленні.

Припускається, що ухвалення відповідного законопроекту в парламенті може статися в квітні 2023 року.

Разом з тим законопроект піддався критиці як з боку працівників, так і з боку роботодавців, які заявляють, що це створить більше конфліктів у робочих колективах.

Зазначено, що відповідно до рейтингу Організації економічного співробітництва та розвитку, жінки у Фінляндії заробляють на 17,2% менше, ніж чоловіки.

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