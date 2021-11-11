Фінляндія хоче дозволити працівникам бачити зарплати колег: що це означає

Відповідну ініціативу висунула лівоцентристська п'ятипартійна коаліція прем'єр-міністра Санни Марін.

"Що займає центральне місце в урядовій програмі, то це усунення необґрунтованих розривів в оплаті праці. Тепер до них відноситимуться більш суворо", - йдетя в повідомленні.

Припускається, що ухвалення відповідного законопроекту в парламенті може статися в квітні 2023 року.

Разом з тим законопроект піддався критиці як з боку працівників, так і з боку роботодавців, які заявляють, що це створить більше конфліктів у робочих колективах.

Зазначено, що відповідно до рейтингу Організації економічного співробітництва та розвитку, жінки у Фінляндії заробляють на 17,2% менше, ніж чоловіки.