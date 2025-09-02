Финляндия хочет увеличить количество резервистов и повысить возраст: кого коснутся изменения
Правительство Финляндии подало в парламент предложение о повышении максимального возраста для резервистов до 65 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства обороны Финляндии.
Новый верхний возрастной предел будет применяться ко всем военнообязаным, рожденным в 1966 году или позже. То есть резервисты будут оставаться военнообязанными до конца года, в котором им исполняется 65 лет.
Предложение предусматривает продление срока военной службы на 15 лет для рядового и сержантского состава и на 5 лет для офицеров. Для резервистов в званиях полковника, капитана и выше верхнего возрастного предела не будет - в резерве они будут оставаться до тех пор, пока "будут пригодными к военной службе".
Это предоставит Финским силам обороны и пограничной службе более широкий спектр возможностей для назначения лиц на ключевые должности во время чрезвычайных ситуаций.
Планируется, что ежегодно численность резервистов будет увеличиваться на 125 тыс. человек и достигнет к 2031 году одного миллиона человек.
Если парламент примет соответствующие изменения,поправки вступят в силу 1 января 2026 года.
Как ранее писало РБК-Украина, Германия планирует создать самую сильную армию в Европе за счет привлечения добровольцев, ежегодно увеличивая количество обученных резервистов.
Немецкое правительство хочет привлечь до 40 тысяч новых резервистов ежегодно до 2031 года. Добровольцам, которые согласятся пройти военную подготовку, будут выплачивать 2 тысячи евро.
Также во Франции планируют в ближайшее время увеличить количество резервистов с 40 тысяч до 100 тысяч человек.