RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия хочет разрешить войскам США размещаться на территории страны, - СМИ

Фото: Военные США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В настоящее время Финляндия ведет переговоры о соглашении, которое позволит США беспрепятственно использовать финскую землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

"Между США и Финляндией ведутся переговоры об оборонном соглашении, которое в случае его реализации даст вооруженным силам США возможность использовать финскую землю и базы для обучения и хранения материалов", - говорится в материале.

Отмечается, что на прошлой неделе в Катаянокке прошли переговоры по соглашению о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США.

Заместитель начальника отдела политического управления МИД Микаэль Антелл сказал, что текст соглашения был рассмотрен один раз в ходе обсуждения в позитивном и направленном на поиск решения духе среди союзников.

Helsingin Sanomat пишет, что речь идет о соглашении, которое есть в США с другими странами НАТО. К примеру, речь идет о Норвегии, где американские военные используют аэропорт возле Осло и вложили в его инфраструктуру около 170 миллионов долларов.

Напомним, что Финляндия 4 апреля официально стала членом оборонного Североатлантического альянса.

Вчера, 30 апреля, Финляндия и Швеция перевели военно-морские силы в состояние повышенной готовности через замеченные поблизости корабли России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиФинляндия